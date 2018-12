Ouders overleden Ximena (19) doen aangifte tegen psychologe

Even 375.000 afgezaagde buisjes voor vuurpijl­stan­daar­den maken? Geen probleem

Nu alle lanceerstandaarden voor vuurpijlen zijn afgekeurd, zit de vuurwerkbrache met de handen in het haar. Maar er is een redder in nood: een metaalgroothandel uit Valkenswaard levert in rap tempo 375.000 gezaagde buisjes. Geen probleem.