Ouders overleden model Ivana vragen minister om hulp bij terughalen lichaam

De 18-jarige Ivana overleed donderdag 7 december toen zij van een balkon op de twintigste verdieping van een hotel viel. Ze had zich in Maleisië gevestigd om haar al goed lopende modellencarrière verder te ontwikkelen. In Kuala Lumpur kregen haar ouders grote twijfels over de grondigheid van het onderzoek van de politie in het Aziatische land. Ivana's dood was een ongeluk, was de snelle conclusie. Maar in het mortuarium zag vader Marcel blauwe plekken in de hals van zijn dochter, alsof iemand haar bij de keel had gegrepen.



Dat was niet het enige verdachte feit. De jonge vrouw werd geheel ontkleed gevonden, met sporen van drugs en alcohol in haar bloed. Volgens vader Macrel heeft het Amerikaanse echtpaar, waar Ivana in de uren voor haar dood was, er iets mee te maken. Het stel stond volgens de familie bekend als 'swingers' en ze hadden vaker seks hadden met jonge vrouwen. Ook zouden buren geschreeuw in het appartement hebben gehoord.



Via de Nederlandse ambassade werd Interpol ingeseind en dat leidde er volgens de familie toe geleid dat de dood van Ivana voor een tweede keer wordt onderzocht. De ouders van het model, woonachtig in het Belgische Peer net over de grens bij Eindhoven, vrezen een 'doofpot'. Ze zijn een crowdfundingsactie gestart om de Brits oud-rechercheur en onderzoeksjournalist Mark Williams-Thomas in te kunnen huren.