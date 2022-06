Ouders onthutst: in de ochtend een ‘wendag’, in de avond horen ze dat school moet sluiten

Alle ouders werden gevraagd dinsdagavond naar school te komen. ,,We kregen te horen dat de school over een week sluit en nooit meer opengaat”, vertelt ouder Raymon de Kruijff, wiens zoon in groep 5 zit. ,,Er is helemaal niets met ons overlegd.” Het schoolbestuur heeft ouders, die dat zelf voorstelden, drie dagen de tijd gegeven om met sollicitanten te komen. ,,Daar gaan we voor knokken”, zegt de bezorgde vader.