Ouders Nicky Verstappen: 'Veel stellen gaan uit elkaar na verlies van een kind, wij wilden doorgaan’

Daar zit Berthie Verstappen in de rechtbank van Maastricht. Na meer dan twintig jaar eindelijk oog in oog met de man die haar zoon Nick misbruikte, die verantwoordelijk is voor zijn dood. Ze heeft Jos Brech net toegesproken, hem verteld wat hij heeft stukgemaakt. Alles. Als ze klaar is, kijkt ze Brech aan, secondenlang. Ingehouden woede, oorverdovende stilte in de rechtszaal. Berthie hoopt iets los te maken, de waarheid te vinden.