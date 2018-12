Ouders Nicky Verstappen en verdachte Jos Brech bij rechtszaak aanwezig

Volgens de rechtbank is de 56-jarige Limburger er woensdag zelf ook bij. De rechtbank in Maastricht heeft het tijdens de pro-formazitting niet over de inhoud, maar alleen over de procedures en planning. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek en de voorlopige hechtenis. Brech wordt verdacht van doodslag, verkrachting en ontvoering van de jongen uit Heibloem.