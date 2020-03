Ouders geschokt: voetbaltrainer scheldt kind uit voor ‘kankerjood’

Een Joods jongetje is door zijn jeugdtrainer van voetbalclub GeuzenMiddenmeer in Amsterdam uitgescholden voor ‘teringjood’ en ‘kankerjood’. De club heeft de man op non-actief gezet en de KNVB ingeschakeld.

De 11-jarige Tobias voetbalt al enige jaren bij GeuzenMiddenmeer in de Watergraafsmeer, een wijk in Amsterdam. Over de antisemitische uitlatingen van zijn trainer heeft hij nooit iets tegen zijn ouders gezegd, maar tijdens de laatste trainingen ging het zo ver, dat teamgenoten het thuis vertelden. Hun ouders lichtten Tobias’ ouders in.

,,Wij hoorden wat er allemaal gezegd werd door de trainer en schrokken ervan. Hij noemde Tobias ‘kankerjoodje’ en ‘teringjoodje’. Als er twee teams van de club tegen elkaar speelden, riep die trainer over het veld: ‘Laat dat Joodje er niet langs’ en ‘Laat dat Joodje niet scoren,’” vertelt Roos Elkerbout, de moeder van Tobias. ,,En toen het onweerde en de kinderen het veld af moesten, zei hij tegen Tobias: ‘Het lijkt wel Chanoeka.’”

Brief aan de club

Tobias vond de opmerkingen van de trainer ‘heel naar’: ­,,Iedereen hoorde het.”

De antisemitische opmerkingen begonnen toen de trainer het kettinkje met de davidster van Tobias zag. Tobias: ,,Hij vroeg me: ‘Ben jij voor Ajax of ben je Joods?’ Na mijn antwoord vroeg hij: ‘Schaam je je daar niet voor?’” Tobias wilde zijn ouders er verder niet mee belasten. ,,Ik vertelde liever dat ik die avond twee keer had gescoord en drie assists had gegeven.”

Teamgenoot Bo en nog een andere jongen uit het team, die liever anoniem blijft, vertellen dat zij de antisemitische opmerkingen vaak hebben gehoord. Bo: ,,De trainer zei een keer: ‘Die kankerjood mag in jullie team.’ En als ­Tobias aan de bal was, ging hij steeds keihard op zijn fluitje blazen. Andere jongere trainers lachten erom.”

Eén jongen uit het team stapte laatst op de ­trainer af, vertelt Bo. ,,Hij zei: ‘Dit is niet oké wat u zegt.’ De trainer zei toen: ‘Ga door met voetballen. We hebben hier geen tijd voor.’”

Tobias’ ouders kaartten de kwestie op 10 februari aan in een brief aan de club. ‘Wij zijn geschokt over wat er gebeurd is. Hoe is het mogelijk dat een jeugdtrainer zich zo uitlaat tegen een van de pupillen (een jongetje van 11, nota bene). Alle aanwezige jongetjes hebben zijn niet mis te verstane antisemitische uitspraken gehoord.’

De volgende dag kregen ze een brief terug van de secretaris van GeuzenMiddenmeer Johan Boone. ‘Tjonge wat verschrikkelijk, de rillingen lopen over mijn rug. Blijkt maar weer hoe waakzaam we tegen deze maatschappelijke kanker moeten zijn. Dit moeten we te vuur en te zwaard bestrijden en met wortel en tak uitroeien.’

‘Geen getuigen’

Victor Koopman, bestuurslid afdeling jeugd, is een gesprek aangegaan met de jeugdtrainer – een ‘hulptrainer’ ofwel ‘assistent-trainer’. ,,Het is een verschrikkelijk verhaal. Dit hoort niet op onze club en niet in de maatschappij. Maar wij krijgen onvoldoende helder wat er gebeurd is. Er zijn twee verschillende verhalen.”

In een brief schrijft Koopman dat het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat er geen getuigen zijn. De ouders van Tobias staan versteld. ,,Minimaal vier jongens kwamen onafhankelijk van elkaar met hetzelfde verhaal thuis. Wij zien vooral onwil om het op te lossen. De club en de KNVB, aan wie wij de klacht ook hebben doorgegeven, laten wekenlang op zich laten wachten voordat ze maatregelen hebben genomen.”

Het bestuur van GeuzenMiddenmeer heeft de KNVB deze week gevraagd de zaak te onderzoeken. Hangende het onderzoek heeft de club besloten de trainer, die bij meerdere voetbalclubs trainingen geeft, niet meer op te stellen.

Paulus, de vader van Tobias, sprak de trainer via WhatsApp ook aan op zijn antisemitische uitlatingen. De trainer appte terug: ‘Zou dat nooit doen, en als dat zo is overgekomen mijn oprechte excuses.’