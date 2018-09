Ouders en twee kinderen omgekomen bij woningbrand in Papendrecht

Voetbal­trai­ner Eric Meijers na 'kutkeeper': Hoop dat documentai­re meevalt

8:27 De spanning stijgt bij Eric Meijers. De Nijmeegse coach is vooral tierend te zien in de nu al legendarische trailer van ‘Voetbal is oorlog’. Die documentaire over Achilles'29 gaat komende vrijdag in première. ,,Iedereen die mij kent, weet dat ik anders in elkaar zit", zegt Meijers.