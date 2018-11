Ouders en opvang willen Stint zo snel mogelijk terug

Vandaag is er de gerechtelijke uitspraak over een gastouder uit Almere die het tijdelijke ministeriële verbod om met de Stint te rijden van tafel wil hebben. Vanavond debatteert de Tweede Kamer erover, maar nu laten ouders en kinderopvangorganisaties van zich horen.

,,Het overgrote deel van onze leden zegt: we willen dat de Stint aangepast of verbeterd weer op de weg komt,’’ zegt voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Sharon Gesthuizen. Ze heeft onderzoek onder haar leden laten doen. Haar organisatie vertegenwoordigt dertig procent van de totale kinderopvang die niet is gericht op het maken van winst.

Ruim een maand na het dodelijk ongeluk met de Stint op een spoorwegovergang bij Oss dat vier kinderen het leven kostte, is het faillissement door de Stint-fabrikant aangevraagd. Vanavond debatteert de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Water (I en W) over de situatie met de Stints.

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil nog geen besluit nemen over een mogelijke retour van de Stint, voordat het technisch onderzoek van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 1 januari 2019 klaar is.

,,Het is goed dat het wordt onderzocht, maar het is geen raketmotor,’’ Sharon Gesthuizen. ,,Hoe lang moet dit duren? Mijn leden maken zich grote zorgen. Er is een faillissement aangevraagd en de kosten voor vervangend vervoer lopen overal op.’’

Naar verluidt wil Van Nieuwenhuizen ook nog geen beslissing nemen voordat het nog langer durende onderzoek naar de toedracht van het ongeval in Oss is afgerond. ,,Als het tot 1 maart zou duren, dan komt een aantal kinderopvangorganisaties in de financiële problemen. Die redden dat niet,’’ zegt Gesthuizen.

35 miljoen euro

Per Stint die niet meer rijdt worden er iedere week 83 euro extra kosten gemaakt, zo heeft de Branchevereniging berekend. ,,Bovendien heeft onze sector gigantisch in de Stint geïnvesteerd,’’ zo schetst Gesthuizen. Van de 3300 Stints reden er ongeveer 3000 rond voor de kinderopvang. Een Stint kost kaal negenduizend euro en met accessoires en snufjes kan dat oplopen tot 12 duizend per Stint. ,, Die organisaties hebben daar een slordige 35 miljoen euro in gestoken,’’ aldus Gesthuizen. Bovendien gaat het verbod ten koste van op ontwikkeling van kinderen gerichte uitstapjes in de sector, zoals naar het bos of sportvelden.’

De onvrede over het van de weg halen van het vrolijk, gekleurde karretje groeit met de dag. De belangenvereniging van ouders BOink stuurde gisteren nog een brandbrief naar de Tweede Kamer. Een online petitie is inmiddels 11 duizend keer ondertekend. Een van de aanjagers van dat initiatief is Daan de Geus uit Amsterdam. Hij vervoerde weliswaar geen kinderen, maar gebruikte negen Stints om goederen rond te brengen in de hoofdstad. Dat kost hem nu handenvol geld. ,,Het is heel pijnlijk dat dit initiatief zo de kop wordt ingedrukt. Ik durf wel te stellen dat wij deze wagens het meest intensief gebruiken en wij hebben het volledige vertrouwen in dit voertuig.’’

Volgens De Geus wordt het tijd dat er een tegengeluid komt en hij staat daarin niet alleen. Ook Koen Kouwenberg van kinderopvangorganisatie Woest Zuid uit Amsterdam zette zijn handtekening en kan niet wachten om weer met de Stints de weg op te gaan. Hij heeft er 30 aangeschaft omdat ze zo handig zijn. ,,Wij krijgen kinderen op plekken waar ze anders niet zo snel komen. We brengen ze snel naar het park, gaan ermee naar het museum. Dat moet nu met busjes. Of lopend. Maar dat is ook gevaarlijk in een drukke stad,’’ zegt Kouwenberg.

Ook na het ongeval in Oss is Woest Zuid nog met de Stints blijven rijden, totdat dit op 1 oktober werd verboden. ,,We hebben alle ouders hierover geïnformeerd en er was niemand die daar bezwaar tegen had.’’

Aanpassingen