Ouders beslissen of hun kind blijft zitten of overgaat naar de volgende klas

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere overgangsprocedures, vindt ISW Hoogeland in Naaldwijk. Daarom krijgen alle scholieren de kans om over te gaan. ,,Maar”, zegt directeur Han Versloot, ,,in een enkel geval is overgaan bijzonder risicovol. We blijven kritisch. Het laatste wat we willen, is een leerling in het vuil laten zwemmen.”