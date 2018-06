Ouders baby Hannah langer vast om ontvoering kind

Op 26 februari zouden de twee verdachten, beiden 26 jaar oud, het meisje hebben ontvoerd. Het kind was uit huis geplaatst omdat er ernstige vermoedens waren dat zij werd mishandeld. Op een parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel zouden S. en De L. de baby met geweld hebben weggenomen bij de pleegmoeder.

Ruzie

Het stel zit sinds hun aanhouding vast en is inmiddels gebrouilleerd. Tijdens de zitting van vandaag bleek dat het tweetal grote ruzie heeft en elkaar niet meer wil zien. Moeder Kim de L. verwijt S. dat hij haar heeft aangezet tot de kortstondige ontvoering van hun dochter onder valse voorwendselen. De L. zou haar hebben voorgespiegeld dat baby Hannah na overleg met advocaten kon worden opgehaald en dat er niets verkeerds aan was.

De advocaat van De L. las voor uit een mail van de pleegmoeder van Hannah, die stelde dat De L. in de invloedssfeer van S. was beland. ,,Hij had Kim in zijn macht. Ze was geïsoleerd, ze waren 24 uur per dag bij elkaar."