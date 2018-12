Ouderen steeds vaker opgenomen na valpartij

Kerst Precies 200 jaar oud: het verhaal achter Stille nacht

19 december Het meest vertaalde en gezongen kerstlied ter wereld is Stille nacht, heilige nacht. Op kerstavond 1818 klonk het voor het eerst in een kleine dorpskerk in Salzburgerland. Dat 200-jarige bestaan viert Oostenrijk dezer dagen met exposities, evenementen en speciale trips.