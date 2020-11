Ouderen rijden vaker op een gewone fiets dan op een e-bike

Een op de tien Nederlanders van 55 jaar of ouder rijdt dagelijks op een e-bike. Ruim twee op de tien stappen elke dag wel een keer op een gewone fiets. In 2019 zeiden 4 op de 10 mensen van 55 jaar of ouder minimaal één elektrische fiets in hun huishouden te hebben. Bijna 7 op de 10 55-plussers hadden één of meer gewone, niet-elektrische, fietsen thuis staan.