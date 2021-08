Oudere vrouw opgelicht nadat haar huis ‘coronavrij werd gemaakt’: ‘Triest dat zoiets gebeurt’

Met een verstuiver staan ze voor je deur. Of ze namens de gemeente even binnen mogen sprayen tegen corona? Je had er nog nooit van gehoord, anti-coronaspray, maar als de gemeente het zegt, zal het wel goed zijn. Het overkwam een oudere vrouw deze week in Rijswijk. Haar thuishulp hoorde het verhaal en waarschuwde de gemeente, die direct alarm sloeg via Twitter: ‘Bij twijfel niet open doen en direct de politie bellen!’