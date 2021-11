Oude kippenslachterij waar zeer grote brand woedde is van fruithandel De Groot

VIDEO Experts: Nieuwe variant ‘laat alle alarmbel­len afgaan’, maar veel is nog onbekend

Bij coronavariant B.1.1.529, die is aangetroffen in zuidelijk Afrika en wereldwijd voor onrust zorgt, ‘gaan alle genetische alarmbellen af'. Dat zegt Chantal Reusken, topexpert virologie bij het RIVM. Ook viroloog Marion Koopmans is alert op de ontwikkelingen, maar roept tegelijkertijd op tot kalmte. ,,Ik denk dat we even moeten afwachten wat de aanvullende analyses opleveren.”

26 november