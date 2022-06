Oud-voorzitter pedopartij niet terug naar gevangenis ondanks nieuwe vondst kinderporno

Volgens de officier van justitie had Van den B. de voorwaarden overtreden van zijn voorwaardelijke vrijlating in mei 2021, nadat hij in 2020 nog was veroordeeld tot twee jaar cel voor het bezit van twee miljoen kinderpornografische afbeeldingen.

Na zijn voorlopige vrijlating vond de politie bij een onaangekondigd huisbezoek in april weer een grote hoeveelheid kinderporno op twee externe harde schijven. Volgens de rechters is echter onvoldoende duidelijk of het ging om nieuw verzameld materiaal of dat Van den B. dit al voor zijn eerdere veroordeling in huis had. Daarvoor zou extra onderzoek nodig zijn, aldus de rechtbank. ,,Enkel het aantreffen van dit materiaal is onvoldoende om te concluderen dat u voorwaarden hebt overtreden.”

‘Politie had ze over het hoofd gezien’

Van den B. claimde dat het ging om oude gegevensdragers die altijd in de huiskamer lagen en dat de politie die eerder over het hoofd moet hebben gezien. ,,Die stonden er tijdens de eerste huiszoeking ook. Ik heb niets gedownload. In het laatste jaar ben ik met niets anders bezig geweest dan met mijn ziekte.” Van den B. lijdt aan longembolie.

Ook enkele links in zijn ‘OneDrive’-mapje op zijn vaste computer naar kinderporno op het darkweb waren volgens Van den B. van voor zijn arrestatie. ,,De stelling dat gespecialiseerde agenten die gegevensdragers bij de eerste doorzoeking en latere controles al die keren niet hebben gezien, is volstrekt onaannemelijk”, vond de officier van justitie. ,,Als dat al zo zou zijn, dan is het zijn verantwoordelijkheid dat niet in huis te hebben. Meneer mag gewoon geen kinderporno hebben of zich op het darkweb begeven.”

De aanklager sprak van een ‘grove en zorgelijke’ schending van de voorwaarden waaronder hij voorlopig vrijkwam. ,,Hij moet daarvoor boeten. Van den B. laat zich niet corrigeren en blijft maar doorgaan met bezit van kinderporno.”

Het bleek onvoldoende om de rechters te overtuigen Van den B. het restant van zijn straf alsnog uit te laten zitten. Tot tevredenheid van de advocaat van de Haarlemmer. Hij beschuldigde het OM van ‘broddelwerk’.