Oud-voorzitter defensievakbond: ‘Ik zag al vroeg dat het mis zou gaan met Afghaanse tolken’

Dit was 2021In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: de evacuatie uit Kaboel. Voor Anne-Marie Snels staat heel 2021 in het teken van de evacuatie van lokale tolken en bewakers die Nederland hebben geholpen bij de missie in Afghanistan. ,,We hebben mensen laten vallen als een baksteen’’, zegt de oud-voorzitter van de defensievakbond AFMP.