Oud-voetballer en vliegramp-overlevende Radjin de Haan verdachte in drugszaak

Oud-profvoetballer en overlevende van de SLM-vliegramp Radjin de Haan is verdachte in een omvangrijke drugszaak. Dat bevestigt zijn advocaat Esther Vroegh desgevraagd.

De Haan zit momenteel in voorlopige hechtenis. De 52-jarige oud-voetballer is trainer in Haarlem van een amateurclub. Hij kwam tevoorschijn in een groot onderzoek naar het verzenden van pakketjes drugs over de hele wereld. Ook enkele mensen waar De Haan mee werkt zijn betrokken. De Haans advocaat Esther Vroegh bevestigt zijn aanhouding, maar geeft verder inhoudelijk geen commentaar.



Zelf heeft De Haan verklaard ‘dat hij wel eens geholpen heeft een pakketje ergens af te gooien, maar niet wist waar het over ging’. De zaak komt volgende week vrijdag voor de rechter in Den Bosch. De Haan is dan een van meerdere verdachten die voor de rechter staan. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

In zijn profcarrière kwam de Haan uit voor Telstar en Eindhoven. Ook speelde hij bij de amateurs van RCH, FC Lisse, Holland in Utrecht en Koninklijke HFC in Haarlem.

Terug op de voetbalvelden

Radjin de Haan maakte in 1989 als 19-jarige deel uit van het Kleurrijk Elftal dat verongelukte bij de SLM-ramp bij Zanderij in Paramaribo. De Haan werd op de ochtend van 7 juni 1989 wakker tussen de lijken in de jungle nabij Zanderij en wist zichzelf met een klein kind op de arm in veiligheid te brengen. De Haan was de enige van de spelers aan boord die uiteindelijk weer op de voetbalvelden terug zou keren. Zeven maanden na de ramp, maakte hij zijn rentree in de derby tegen AZ. Zijn oude niveau heeft hij echter nooit meer weten te halen.