Oud-studenten onaangenaam verrast door terugbetalen studiefinanciering

Uniek lieveheers­beest­je gespot in Nederland

13:18 In de buurt van Roermond is een voor Nederland uniek lieveheersbeestje gevonden. Het gaat om een soort die in zuidelijker streken vaak voorkomt, maar die tot nu toe nog nooit in Nederland was gezien, aldus EIS Kenniscentrum Insecten vrijdag. De kever heeft de naam ‘zwervend lieveheersbeestje’ gekregen.