Oud-staatssecretaris Fred Teeven nu trotse buschauffeur

Teeven (58) werkt sinds anderhalve week voor vervoersbedrijf Connexxion en is erg tevreden met zijn nieuwe baan. Hij noemt het in De Telegraaf 'fantastisch' en stelt dat hij niet lijdzaam thuis wil wachten op een nieuwe baan.



„Ik doe het chauffeurswerk parttime en heb mijn introductiecursus net achter de rug”, aldus Teeven. Hij had al langer in het hoofd om internationaal vrachtwagenchauffeur te worden. „Maar toen de kans zich voordeed anderhalve dag per week in mijn regio op de bus te zitten, werd ik meteen enthousiast.”



Naast het werk op de bus heeft Teeven samen met een partner adviesbureau Verinq opgezet waar hij bedrijven adviseert over veiligheid en cybercrime.



Ook Connexxion is erg blij met de nieuwe prominente werknemer. ,,Het rijden op een bus is altijd een jongensdroom voor hem geweest'', aldus een woordvoerder van het ov-bedrijf. ,,Hij is bijna klaar met zijn opleiding. Ik vermoed dat onze passagiers vanaf december bij hem inchecken.'' Teeven was voor zijn overstap naar de politiek touringcarchauffeur. ,,Vandaar dat hij al een 'groot rijbewijs' heeft.''