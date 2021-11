Oud-SGP-leider Bas van der Vlies overleden: eerste van zijn partij die op tv verscheen

Van der Vlies was een van de langstzittende Kamerleden in de recente geschiedenis: 10.599 dagen zat hij in de Tweede Kamer. Sinds de jaren zestig was er niemand langer volksvertegenwoordiger dan hij. In die 29 jaar – waarvan hij 24 jaar de voorman van de Staatkundig Gereformeerde Partij was – raakte hij vooral door zijn hoffelijke debatstijl gerespecteerd door vriend en vijand.