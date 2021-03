Oud-rechter: ‘Advocaten volgen tijdens klopjacht op Taghi was buitengewoon gevaarlijk’

Coronablog LIVE | Proef met nieuwe corona-app bij testfesti­vals, Duitse grens­streek: extra besmettin­gen door Nederlan­ders

10:47 Het RIVM ziet amper ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens de modellen van het RIVM komt er in april of mei een nieuwe besmettingspiek. Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg maakt zich zorgen over de situatie. Ondertussen hebben Duitse inwoners van de grensgebieden met Nederland last van ‘import’ van corona door Nederlands en Belgisch bezoek. Gisteren waren dat er 4252. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.