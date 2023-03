Oud-profvoetballer Van Beukering verdacht van betrokkenheid bij twee hennepkwekerijen en mishandeling

Ook verwijt het Openbaar Ministerie hem een mishandeling in Velp in april 2020. Hij zou daarbij iemand op straat een nekklem hebben aangelegd en hebben geslagen op het hoofd. De persoon droeg een helm.

Dat bleek vrijdag bij de politierechter in Arnhem. Wat betreft de hennepteelt in een pand aan de Clabanusweg in Klarenbeek zijn er nog twee verdachten, uit Velp en Heteren. Er was slechts 45 minuten voor de zaak uitgetrokken en dat vond de politierechter te krap. Ze had daarom bij voorbaat al tot uitstel tot op een later moment besloten. De verdachten waren dan ook niet op de zitting.