Oud-premier Wim Kok (80) overleden

Oud-premier Wim Kok is overleden. Hij was van 1994 tot 2002 minister-president. Kok is 80 jaar geworden. Hij leidde twee kabinetten, Paars I en Paars II. Daarvoor was hij minister van Financiën in het kabinet Lubbers-III.

De oud-premier en oud-PvdA-leider is overleden in zijn woonplaats Amsterdam en in aanwezigheid van zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen, zo laat de familie weten. Hij stierf in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal.

Voordat Kok de politiek inging, was hij voorzitter van de vakbond NVV, die later opging in het FNV. In de jaren 90 toen het slecht met de economie schitterde Kok als vakbondsman. De vorming van het eerste Paarse kabinet was historisch: het was voor het eerst in 100 jaar dat het CDA geen deel uitmaakte van de regering. In 2003 werd Kok benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor oud-politici.