Oud-minister Hillen moet op matje komen om corruptie dienstauto's

Oud-minister Hans Hillen van Defensie moet vandaag bij de rechter tekst en uitleg komen geven over een groot omkoopschandaal met dienstauto's. Advocaten willen vooral weten waarom hij het liefst nooit aangifte had willen doen.

Het getuigenverhoor draait om een opmerkelijke uitspraak van Hillen in 2014 bij de rijksrecherche. Daaruit bleek hoe hij baalde dat hij onder druk van de publiciteit aangifte had moeten doen tegen topambtenaar Jacques H., het oliemannetje van het ministerie van Defensie dat alles kon regelen als het maar vier wielen had. De band van H. met autoverkopers was volgens een interne commissie zo langdurig en zo innig dat de 'schijn van belangenverstrengeling' was ontstaan. Een 'ongewenste situatie', luidde de conclusie.

Hillen liet de man overplaatsen, maar vond dat genoeg, zo bleek uit het verhoor bij de rijksrecherche. Want als hij tegen elke ambtenaar die iets verkeerds deed aangifte had moeten doen, dan zou de rijksrecherche omkomen in het werk, zo luidde zijn redenering,

'Dotterbloem'

Het OM, die het rapport van de commissie ook bestudeerde, dacht daar duidelijk anders over. Het Openbaar Ministerie besloot zes ambtenaren te vervolgen en trof miljoenenschikkingen met diverse automerken. Inmiddels is de zaak 'Dotterbloem' uitgegroeid tot een megaproces met een dossier van meer dan 100.000 pagina's.

Vooral hoofdverdachte Jacques H. dicht het OM een grote rol toe in het corruptieschandaal. H. zou zich tien jaar lang hebben laten trakteren in ruil voor gevoelige informatie over defensieaankopen. H. heeft zijn vervolging tijdens eerdere zittingen zelf een krankzinnige zaak genoemd. Volgens hem is alles uit zijn verband gerukt. Zo waren de reisjes netwerkbijeenkomsten die hij nodig had om aan interne, speciale wensen te kunnen voldoen.