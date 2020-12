Oud-ING-topman Hamers strafrechtelijk vervolgd voor witwasaffaire

ME ingezet in Urk na gooien molotov­cock­tails en zwaar vuurwerk

6 december Vanwege nieuwe ongeregeldheden in Urk besloot burgemeester Cees van den Bos zaterdagavond de Mobiele Eenheid in te schakelen. Er waren weer groepen jongeren op straat die volgens een gemeentewoordvoerder met ‘molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk’ gooiden. Na een aantal charges van de ME keerde na middernacht de rust op straat terug. Een aantal jongeren werd aangehouden.