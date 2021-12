Oud-huisartsen willen helpen met boosteren, maar moeten weken wachten: ‘Kom op, maak vaart’

‘Meld je vooral als je wilt helpen om zo snel mogelijk iedereen die dat nodig heeft een booster te bieden, dan kijkt de GGD wat mogelijk is’, zei Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, onlangs. De twee oud-huisartsen hoefden niet lang na te denken en besloten hun hulp aan te bieden.

Ben Crul, oud-huisarts en jarenlang hoofdredacteur van vakblad Medisch Contact, kreeg meteen antwoord van uitzendbureau Medi Interim. ,,Het eerste contact met het uitzendbureau verliep vlotjes en het online kennismakingsgesprek ging netjes”, vertelt Crul. ,,Ik moest wel wat dingen aanleveren om te bewijzen dat ik daadwerkelijk huisarts ben geweest. Maar dat was natuurlijk zo gebeurd.”

Dat wél, ja. Maar voordat hij mensen mag gaan prikken, is hij al gauw weken verder. Zo moet hij eerst nog een online cursus doen en die cursus is nog niet gereed. Bovendien blijkt het plannen van een datum voor het volgen van een training van anderhalf uur op een van de priklocaties ook nog niet zo eenvoudig.

,,De eerste datum die beschikbaar is voor de training, is pas 20 december. Dat kan toch niet waar zijn?” reageert hij verbaasd. ,,Ik heb jarenlange ervaring met prikken. Zo’n uitleg kan in een kwartiertje worden gedaan. Waarom moet ik dan wachten op zo'n training?!”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onbegrijpelijk, vindt ook zijn vriend en tevens oud-huisarts, Wim Schellekens. De oud-hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid en voorheen lid van het Red Team heeft zich eveneens opgegeven om te helpen met boosteren, maar wacht nog op een reactie op zijn recente aanmelding. ,,Dit is zo zonde van de tijd. De noodzaak is zo groot en voor oud-huisartsen is prikken een fluitje van een cent. Als je zegt dat je er vaart achter wilt zetten, dan moet je ook zorgen dat je dit soort zaken goed geregeld hebt”, reageert Schellekens.

Op de kritiek van de twee oud-huisartsen zegt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland: ,,We zijn blij met al die artsen die zich bij de GGD's melden om te helpen. Op de vaccinatielocatie is de arts medisch eindverantwoordelijk. Zij zijn de steun en toeverlaat van iedereen die daar werkt én alle mensen die daar tijdens zijn of haar dienst worden gevaccineerd, mocht er zich op medisch vlak iets onverwachts voordoen. Veiligheid staat daarbij voorop. We controleren daarom uiteraard of mensen de juiste competenties hebben. En dat ze het juiste voorbereidingsprogramma doorlopen.”

Artsen, al dan niet gepensioneerd, worden op de vaccinatielocaties ingezet als medisch supervisor of bij het medisch loket op de vaccinatielocatie en meestal niet als prikker. ,,Wellicht dat de verwarring hiermee te maken heeft”, aldus GGD GHOR Nederland.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Door de drukte werden dit weekend de priklocaties van de GGD Hollands Midden gesloten voor mensen die zonder afspraak een boosterprik willen komen halen. © ANP

Traag

De Jonge erkende in het coronadebat in de Tweede Kamer afgelopen week dat de boostercampagne te traag begonnen is, maar beloofde er vaart achter te zetten. De bedoeling is dat voor het einde van dit jaar het grootste deel van de 60-plussers de boosterprik heeft gekregen. Vanaf januari zou iedereen, in de zevende maand na vaccinatie of besmetting, een boostervaccinatie moeten kunnen halen.

De GGD’s moeten alles uit de kast trekken om dat doel te behalen. Onder meer militairen, medisch studenten, dierenartsen, oud-verpleegkundigen en oud-artsen is gevraagd om te helpen. Op die oproep kwamen dit weekend al duizenden aanmeldingen binnen. Onder de aanmelders waren onder andere scholen, horecagelegenheden, bedrijven, tandartsen en studenten.

Volledig scherm © EPA

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: