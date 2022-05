Oud-burgemeester Gerd Leers doet aangifte van kopstoot

Leers kwam de verdachte tegen op de parkeerplaats bij een bouwmarkt. ,,Hij kwam briesend naar mij toe en zei: ik krijg nog geld van jou. Jij bent er de oorzaak van dat ik een half jaar de bak in moet.”



De oud-burgemeester probeerde hem te kalmeren en in gesprek te gaan, maar kreeg daarvoor nauwelijks gelegenheid. Een paar tellen later kreeg hij een kopstoot en lag hij op de grond. ,,Ik heb toen direct 112 gebeld en gezegd dat hij moest blijven staan. Dat deed hij en toen is hij aangehouden.”

Leers kent de man uit de tijd dat enkele oude fabrieken in Maastricht werden verbouwd. Dat gebeurde vorig jaar toen Leers voorzitter was van een stichting voor het keramische erfgoed van de stad. Met de man was de afspraak gemaakt dat hij het bouwafval zou opruimen en in ruil daarvoor het oude ijzer mocht verkopen. ,,Maar na verloop van tijd werd er niets opgeruimd. Wel verdween het oude ijzer. Dat werkte zo niet, vonden wij en toen hebben we gezegd dat dit zo niet langer kon.”

Dat Leers de man nog een bedrag verschuldigd was, komt voor hem uit de lucht vallen. Er is volgens Leers niet eerder een rekening gestuurd; de afspraak was dat de klus gedaan zou worden met gesloten beurzen.

De oud-burgemeester hield een blauw oog over aan het incident en had flink pijn aan zijn achterste door de val.

