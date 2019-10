Orkaan Lorenzo trekt vrijdag over Nederland maar écht last gaan we er niet van hebben

De tropische storm Lorenzo is flink afgezwakt en komt vrijdag aan in Nederland. Zorgen hoeven we ons niet te maken: bij ons gaat Lorenzo vooral voor veel regen zorgen. Gisteren trok de storm over de Portugese eilandengroep Azoren in de Atlantische Oceaan, waar hij voor metershoge golven zorgde. De schade bleef gelukkig beperkt.

Lorenzo was eerder deze week nog een orkaan van categorie 5, de zwaarste categorie. Hij vormde daarmee de sterkste orkaan die in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan heeft bestaan sinds orkanen worden geregistreerd.

De afgelopen dagen is Lorenzo echter flink in kracht afgenomen. Door de noordelijke koers is hij minder in aanraking gekomen met warm zeewater, en dat is nou juist niet wat een orkaan kan gebruiken. ,,Dit proces zal de komende dagen verder doorzetten en in Nederland hoeven we dus ook niet te vrezen voor storm”, leggen ze uit bij Weerplaza.

Lorenzo is nu nog een orkaan van categorie 2, met snelheden van zo'n 150 km per uur in het oog. Ook vandaag zal hij nog voor onstuimig weer zorgen op de Azoren. Donderdag komt hij aan in Ierland, waar hij nog wel voor problemen zou kunnen zorgen, vooral aan de kust.

Perioden met zon

Voor Nederland ziet het er dus minder onstuimig uit. ,,Als Lorenzo bij ons aan land komt zal hij vooral zorgen voor veel regen. De wind is matig tot krachtig. Zaterdag ligt de oude orkaan boven Duitsland. In Nederland waait de wind dan uit het oosten en is het redelijk rustig weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er perioden met zon”, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

Zondag is de verwachting nog erg onzeker. Het Amerikaans model hint op een nieuwe storing vanuit het zuidwesten terwijl het Europees model de storing zuidelijker houdt waardoor we nog een droge dag krijgen. Wat het gaat worden moet de komende dagen duidelijker worden.

Vandaag pittige buien