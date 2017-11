'Opzettelijke blokkade van snelweg is ernstig misdrijf'

Van Rest benadrukt dat het Openbaar Ministerie op dit moment nog niet toe is aan het bepalen van een strafeis. Het gaat de komende tijd eerst nog uitgebreid onderzoek doen naar de chaotische verkeerssituatie, waarbij 19 auto's van pro-Pieten afgelopen zaterdag drie bussen van anti-Pieten beletten door te rijden naar Dokkum, de plaats van de landelijke sinterklaasintocht.



Van Rest: ,,We weten dat er sprake is geweest van een aantal kop-staartbotsingen en dat mogelijk zelfs een van de buschauffeurs met zijn hoofd tegen de voorruit is gekomen toen zijn wagen plotseling moest remmen. Maar wie voor wat verantwoordelijk was: dat moeten we nog precies op een rij krijgen.''



De persofficier onderstreept dat het OM de kwestie 'zeer serieus' neemt. ,,Het is voor ons juridisch niet van belang of deze 'blokkade' als een ludiek protest is begonnen of niet. Ons gaat het erom of de veiligheid wel of niet in het geding was.''