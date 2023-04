Opvangcrisis verergert: asielzoekers Purmerend dreigen met massale hongerstaking

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is in allerijl gestart met het uitdenken van verschillende scenario’s, mocht een grote groep asielzoekers uit de crisisnoodopvang in Purmerend volgende week massaal in hongerstaking gaan. Daarmee eisen de vluchtelingen progressie in hun asielprocedure. De voorbije negen maanden is daarin volgens hen geen centimeter vooruitgang geboekt.

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. De veiligheidsregio was vandaag niet bereikbaar om het bericht te bevestigen. Tegen de regionale krant zegt een woordvoerder dat samen met de locatiemanagers en een basisarts gekeken wordt wat er in het geval van een hongerstaking nodig is. „Dat is in de eerste plaats zorg, maar het is breder dan dat. Op dit moment kan ik daar inhoudelijk niet verder op ingaan. Er ligt nog geen plan klaar, want met zo’n scenario hebben wij geen ervaring.”

Sinds deze week gaan tientallen vluchtelingen dagelijks de straat op om aandacht te vragen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op zelfgemaakte protestborden onderstrepen ze hun wanhoop en uitzichtloosheid van maanden wachten in de sobere omgeving van een crisisnoodopvang, waarin ze aanvankelijk slechts voor ’een korte tijd’ zouden verblijven. Van die belofte van het kabinet is niks terecht gekomen.

,,Er is hier eten en onderdak, maar verder niets”, vertelt de 20-jarige Yasser AlMousa, de Engels sprekende woordvoerder van de groep. ,,We zijn dankbaar voor de hulp maar willen verder met ons leven. Dit is geen plek om zo lang te wonen.” AlMousa stelt dat zij dinsdag allemaal in hongerstaking treden, mocht er niets veranderen.

Hoofdpijndossier

Purmerend is bepaald niet de enige plek waar asielzoekers te hoop lopen tegen de omstandigheden waaronder ze opgevangen worden. In het Groningse Zuidbroek moest de politie deze week in actie komen, omdat het daar zeer onrustig was na de inname van een kookplaat die vluchtelingen wilde gebruiken. Eerder protesteerde een groep van zo’n vijftig asielzoekers in Zuidbroek tegen de omstandigheden in de sporthal waar ze opgevangen worden. Er is volgens hen overlast van muizen. Ook zou er smerig en te weinig sanitair zijn en zouden de asielzoekers te weinig eten en drinken krijgen.

De vraag is hoe snel de bezwaren van de asielzoekers weggenomen kunnen worden. Asielopvang is in Nederland al geruime tijd een hoofdpijndossier. Inmiddels ligt er een spreidingswet bij de Tweede Kamer, waardoor gemeenten verplicht kunnen worden om naar rato asielzoekers op te vangen. Nu zijn het vooral gemeenten in het noorden en oosten van het land die opvanglocaties openen, terwijl gemeenten in het westen het vaker laten afweten.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel, VVD) heeft daar deze lente en zomer echter nog niks aan. Een jaar nadat er asielzoekers buiten moesten slapen bij Ter Apel, dreigt daarom weer een ellendige asielzomer. Tot beide kamers de wet goedgekeurd hebben, wordt het ene gat met het andere gevuld. Zo moet de grote asielboot Silja Europa (1000 plekken) die in Velsen ligt, daar nog deze lente weg, besliste de gemeenteraad van de plaats deze week. De gemeente Amsterdam, dat al een grote boot huisvest, kreeg daarop het verzoek ook dit schip welkom te heten, maar zag daarvan af.

Zo blijven de capaciteitsproblemen zeer acuut. Er mogen 220 asielzoekers in Velsen blijven op een kleinere boot, de rest zal door het COA moeten worden verspreid over Nederland. Dat kan dan eventueel naar een sportpark in Nijmegen. Daar moeten half april al zes grote paviljoententen staan waarin 1200 asielzoekers kunnen slapen. Die opvang blijft open tot 1 november. Tegelijk gaat een andere, kleinere noodopvang in Nijmegen (200 plekken) weer dicht.

