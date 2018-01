Opvallend veel Bijbelse babynamen

Noah, Sem, Levi, Sara, Adam, Eva, Daan (Daniël). De namen zijn al tweeduizend jaar oud, maar ze hebben opnieuw een plekje in de top twintig van meest populaire babynamen veroverd, zo bleek eerder vandaag uit de jaarlijkse namenlijst van de Sociale Verzekeringsbank.

Naam met geschiedenis

Vooral oudtestamentische namen zijn favoriet. Maar toch hebben veel ouders géén verwijzing willen maken naar de bijbel, denkt naamdeskundige Gerrit Bloothooft van de Universiteit Utrecht. ,,Het zijn vermoedelijk hoogopgeleide ouders die kiezen voor een Nederlandse naam met een geschiedenis, die past bij onze cultuur.” De namen worden in een verkort jasje weer populair, als Bram in plaats van Abraham.

Vorig jaar werden in Nederland een kleine 170.000 baby's geboren, waarvan 86.718 jongens en 82.568 meisjes. Noah staat sinds 2015 al in de top vijf, maar eindigde dit jaar voor het eerst op de eerste plek. Ook Sem, Lucas, Finn en Daan belandden achtereenvolgens in de top vijf. Bij de meisjes is Emma de meest gekozen meisjesnaam, gevolgd door uit Tess, Sophie, Julia en Anna.

Levensduur

Vooral bij de meisjes komen al jaren dezelfde populaire namen terug. ,,Een naam heeft een gemiddelde levensduur van 40 jaar. Die doet er ongeveer 20 jaar over om populair te worden en zakt dan weer in.” Ingrid is daar een perfect voorbeeld van. Deze meisjesnaam kende zijn hoogtepunt in de jaren ‘60.

Maar er zijn ook namen die eeuwig populair lijken, zoals Emma en Anna. Emma staat al 15 jaar in de top, Anna al bijna 50 jaar. ,, Anna is een Bijbelse, behoorlijk geconsolideerde naam, die in het verleden ook vaak in dubbele namen als Anna Marie of Anna Wilhelmina voorkwam. Maar echt goed verklaren kunnen we het niet.”

'Eendagsvliegen'

De Sociale Verzekeringsbank, die kinderbijslag uitkeert en zodoende alle namen kent, bracht dit jaar geen namen naar buiten die slechts één keer voorkomen. Dit moet de privacy van de ouders en het kind beschermen. Toch waren dit vaak de namen waar Nederland nog dagen over sprak, zoals Kip, Provider, Vriend, Wijntje, Tulp, Alpacino, Stoffel en Wonder.

Jaarlijks krijgt vier procent van de nieuwgeboren meisjes een unieke naam, ofwel een naam die nog niet eerder gegeven is. Bij jongens is dat drie procent.

Lager opgeleiden

Het zijn vooral de lager opgeleiden die voor een nieuwe aanwas zorgen, zegt Bloothooft. ,,Zij zijn minder taal- en cultuurgevoelig en kiezen dan ook vaker voor een Engelse naam of creatieve spelling. Ze volgen gemakkelijker trends of hypes. Denk aan Liam, Julian of de nieuwkomer in de top 20: James.”

Uitgesplitst naar provincie waren er in 2017 ook verschillen. Zeeland sprong eruit met 'Jan en Johanna' die de lijst aanvoeren. ,,Verbaast me niks,” zegt Bloothooft. ,,Daar wonen veel mensen die nog hechten aan het traditionele waarden. Dat zie je ook in de bible-belt.”

BN'ers