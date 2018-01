Opstopping van bezorgbusjes bij jarige Beatrix

Wellicht vanwege het slechte weer hebben veel mensen ervoor gekozen om bloemen en een kaart te laten bezorgen. Op de Slotlaan, voor het hek, staat halverwege de ochtend een file van bestelbusjes van de bezorgdiensten. Miranda Calis, van de Gooische Bloembinderij uit Baarn, heeft zeven boeketten in haar bestelbus voor de prinses. Sommige klanten hebben een voorkeur voor een bloemensoort (Calis: ‘vooral rozen en orchideeën’), anderen laten de keuze aan de bloemisten over. Op de kaartjes bij de boeketten wordt prinses Beatrix een ‘prachtig mooi nieuw levensjaar’ toegewenst, maar ook ‘Gods Zegen’. Vanwege haar grote vracht mag Calis haar bestelwagen binnen de hekken van het terrein rijden, waar de boeketten worden overgeheveld naar de auto van een beveiliger van de prinses. Hij rijdt ze vervolgens naar het kasteel. Beatrix begint haar 80ste verjaardag in elk geval thuis, want haar persoonlijke standaard (vlag) wappert fier boven het kasteel.

Buurman

Daar meldt, tussen alle bezorgers door, Beatrix’ buurman zich aan het hek: Henk Kuus. Hij beheert de naastgelegen Stulpkerk en de bijbehorende begraafplaats, waar in de zomer van 2013 ook prins Friso werd begraven – vlak bij het terrein van zijn moeder. Kuus zal 'nooit en te nummer' uitweiden over zijn contacten met de prinses en daar maakt hij op haar 80ste verjaardag geen uitzondering op. Hij vertelt dat hij namens de Stulpkerk een bos bloemen aan de prinses wil aanbieden en daar laat hij het bij, goedendag.



Heel wat spraakzamer is de volgende voormalige onderdaan van Beatrix die zich aan het hek meldt. Ineke Verkaaik-Hogervorst is vanuit Reeuwijk naar Lage Vuursche gereden met een fraai boeket van verschillende oranje bloemen in haar achterbak. Ze is vice-voorzitter van de Stichting Stamboek-, Ronde- en Platbodemjachten, een gezelschap waar prinses Beatrix beschermvrouwe van is.



Wat ze haar toewenst? ,,Veel vrijheid in deze jaren. Ik lees dat ze zo veel ontspannener is dan toen ze nog koningin was, dat komt haar toe. En ik wens haar veel vaartochten op de Groene Draeck toe, één van de ronde jachten die in ons land vaart.’’