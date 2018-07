Opruimen na brand Nunspeet duurt hele nacht: zo'n 300 mensen moeten huis uit

UPDATEEen groot deel van een bedrijfsverzamelgebouw in Nunspeet is woensdag in vlammen opgegaan. Omdat bij de zeer grote brand giftige stoffen zijn vrijgekomen, is de omgeving ontruimd. Zo'n driehonderd mensen hebben hun woningen moeten verlaten. Het opruimen van de accu's in de door brand verwoeste opslag voor elektrische fietsen gaat de hele nacht duren. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

De ongeveer driehonderd buurtbewoners die hun huizen moesten verlaten, dienden daarom de nacht elders doorbrengen. Voor wie niet naar familie of vrienden kon, had de gemeente hotels geregeld.

De veiligheidsregio besloot woensdagavond twee straten met 120 woningen deels te ontruimen, omdat bij de brand giftige stoffen zijn vrijgekomen. De waarden die daarvan zijn gemeten vormen geen gevaar voor de volksgezondheid, maakte de gemeente donderdagochtend vroeg bekend. Bewoners die dit willen, kunnen naar hun huizen terugkeren.

In de opslag van Stella Fietsen stonden 3000 fietsen met een accu en lagen 6000 losse accu's. Omdat het gebouw is ingestort, moeten de accu's onder het puin vandaan worden gehaald en dit kost veel tijd, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Het gebouw, gelegen op een bedrijventerrein, bood onderdak aan verschillende bedrijven. Stella Fietsen, fabrikant van elektrische fietsen, gebruikte het achterste gedeelte van het gebouw als opslagruimte. De loods van Stella Fietsen (de winkel van het bedrijf is elders in het dorp gevestigd) is uitgebrand en mag als verloren worden beschouwd.

Ontruiming

Volledig scherm Bij Stella Fietsen in Nunspeet woedt een uitslaande brand. © Stefan Verkerk Volledig scherm De locatie van het gebouw. © Google Earth De brand brak rond 14.30 uur uit. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft de brandweer de brand aan het begin van de avond onder controle weten te krijgen. „Dat betekent dat de brand niet verder uitbreidt en we zijn begonnen met nablussen." Vanwege veel klachten over geïrriteerde ogen is 's avonds door burgemeester Breunis van de Weerd besloten de directe omgeving van de brandlocatie te ontruimen. Dit betekende dat zo'n 300 mensen hun huizen moesten verlaten. Zij werden eerst opgevangen in een sporthal.

Spijkerman zegt dat vanwege de aanwezigheid van fietsaccu's in het pand meteen gekozen is voor bestrijding van buitenaf, met het oog op ontploffingsgevaar. Voor waterwinning is extra materieel ingezet, bovenop een groot aantal blusvoertuigen. „Onze zorg is nu om de verbrande fietsaccu's veilig te stellen. Dat doen we door deze onder te dompelen in water met speciale kranen in bakken, die vervolgens afgesloten worden. Dit omdat er gevaarlijke stoffen, zoals zuren, in deze accu's zitten."

Ook een appartement dat aan het bedrijfsverzamelgebouw gekoppeld zit, zou door de brand zijn beschadigd. De brandweer heeft nog een kat en twee cavia's uit de woning kunnen redden. Er vielen volgens Spijkerman geen gewonden, de mensen die zich in het gebouw bevonden konden tijdig vertrekken. „Het hele gebouw heeft grote schade opgelopen."

GRIP 3

De brand is in de loop van de middag opgeschaald naar GRIP2 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) en later, aan het begin van de avond, naar GRIP 3. Dat is de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. Bij GRIP3 gaat het om een incident waarbij goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is, de burgemeester betrokken raakt en de gevolgen voor in een grotere regio merkbaar zijn.