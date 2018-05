Oproep: Weer álle oproerkraaiers vanavond van de Dam

Opnieuw wolf gespot: 'We gaan naar de continue aanwezig­heid van deze dieren'

12:08 Opnieuw is in ons land een wolf gespot. Een natuurfotograaf zag het dier bij Zuidlaren. Medio maart kwam er uit het oosten van Drenthe ook al een melding. ,,We gaan naar de continue aanwezigheid van wolven in Nederland", zegt Bart Beekers van het Wolvenmeldpunt.