Oproep aan Nederlandse volk: ‘Al bij niezen en hoesten geldt: Laat je testen!’

De CDA-bewindsman doet de oproep op deze site, aan de vooravond van de uitbreiding van het aantal tests. Vanaf maandagochtend 08.00 uur kunnen mensen een landelijk nummer bellen, dat dan bekendgemaakt wordt. Als mensen klachten hebben, komen ze in aanmerking voor een keelneustest, waarbij wordt vastgesteld of iemand op dat moment corona onder de leden heeft.



De zorgminister benadrukt dat deze tests niet zijn voor het meten van antistoffen in het lichaam en of mensen immuniteit tegen de ziekte hebben opgebouwd. De Jonge: ,,Deze test is om te kijken of je nú besmet bent. Juist door iedereen met klachten te testen weten we snel waar het virus eventueel weer oplaait en kunnen we het ook direct de kop indrukken en zo verdere verspreiding voorkomen.’’ Zo probeert het kabinet te voorkomen dat er een tweede golf coronabesmettingen komt.



Binnen 48 uur na de test worden mensen gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting, start de GGD een bron- en contactonderzoek. Nauwe contacten die uit dat onderzoek naar voren komen, worden ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over mogelijke gezondheidsklachten.