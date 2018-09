Oproep aan burgemeester Enschede: 'Haal misselijkmakend kunstwerk weg'

De politieke partij Democratisch Platform Enschede heeft een spoedoproep gedaan aan burgemeester Onno van Veldhuizen. Inzet: het per direct verwijderen van een controversieel kunstwerk op Gogbot Festival in de binnenstad.

Op dat kunstwerk is een IS-strijder te zien, met geknield naast zich een slachtoffer gekleed in oranje overall die op het punt staat onthoofd te worden. Op de plek van het hoofd zit een gat en kunnen mensen zelf een foto nemen met de IS-strijder.

'Hoort niet thuis in Enschede'

Namens de partij, die met één zetel in de gemeenteraad zit, schrijft Arjan Brouwer op Facebook: ,,Democratisch Platform Enschede roept de burgemeester met klem op om in te grijpen en dit element van Gogbot per direct te verwijderen van het evenement. Deze ‘genocide’ afbeelding hoort niet thuis op dit evenement en confronteert onze inwoners (en kinderen) onnodig met terrorisme, menselijk leed en/of traumatische ervaringen die zij hebben opgedaan in het land waaruit zij gevlucht zijn."

Brouwer spreekt van een 'misselijkmakende foto' die gemaakt kan worden. Gogbot is een jaarlijks festival op en rondom de Oude Markt in Enschede waar vaker controversiële kunst en muziek getoond wordt.

Brouwer: ,,Ondanks dat dit 'onderdeel' van Gogbot voor een aantal bezoekers ongetwijfeld aanvaardbaar is en als educatief wordt gezien, is het voor veel mensen meer dan aanstootgevend en worden zij ongevraagd geconfronteerd met terrorisme en mogelijk diepgewortelde trauma’s."

Fantoompijn

Het kunstwerk is gemaakt door Anne Bothmer en heet 'Fantoompijn'. Ze is zich bewust dat haar werk vragen oproept, zo blijkt uit de tekst aan de achterkant. ,,Met een provocerende insteek verenigt mijn werk de rampzalige gebeurtenissen met onze eigen hyperrealiteit, waarin de toeschouwer zijn of haar positie kan herzien", schrijft Bohmer. ,,Want kun je wel een slachtoffer zijn terwijl je niet bij een van de aanslagen aanwezig was?"

Gogbot duurt nog tot en met zondag. Democratisch Platform Enschede eist een onmiddellijke verwijdering van het werk en heeft die vraag ook bij het college neergelegd.