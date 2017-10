Oprichter AD Willem Pluygers (103) overleden

Ethiopiër in Nederland verdacht van 321 oor­logs­mis­drij­ven

6:33 In Ethiopië wacht Eshetu A. (63) de doodstraf. Maar Nederland wil hem zelf berechten voor de 321 oorlogsmisdaden die de Ethiopische Nederlander gepleegd zou hebben tijdens het schrikbewind van kolonel Mengistu in de jaren 70. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak.