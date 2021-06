Opnieuw zoekactie naar sinds 1993 vermiste Tanja Groen, nu op Brabantse heide

VIDEOIn het onderzoek naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen is de politie vanochtend een zoekactie gestart op de Strabrechtse Heide bij Heeze (Noord-Brabant). In recente getuigenverklaringen komt de heide steeds terug.

Op 4 september 1993 gaven de ouders van de de destijds 18-jarige studente haar als vermist op. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze vermissingszaak als een cold case.

Volledig scherm Tanja Groen is al sinds 1993 vermist. © RV

Veroordeelde moordenaar

Dat er nu op de Strabrechtse Heide wordt gezocht, heeft onder andere te maken met de veroordeelde moordenaar Wim S. uit Geldrop. In die plaats vond eerder een zoekactie plaats.

Groen, studente gezondheidswetenschappen, verdween in september 1993 in Zuid-Limburg. Rond middernacht vertrok ze vanaf een feest en is ze op de fiets naar haar kamer in Gronsveld, ten zuiden van Maastricht, gegaan. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar.

In de buurt van verdwijning

Opvallend is dat Brabander S. rond die periode in de buurt verbleef. Hij zou op een camping in Valkenburg hebben gestaan. S. heeft niettemin altijd verklaard dat hij niks met de verdwijning van Groen te maken had.

S. overleed een paar jaar geleden. Rechercheurs ging vlak daarvoor nog bij hem langs in de hoop dat hij op zijn sterfbed onopgeloste zaken zou bekennen. Dat was niet het geval. Overigens werden er voor die tijd al wel vraagtekens gezet bij zijn bekentenis in de gevangenis. ‘Als het allemaal klopt wat Wim S. heeft gezegd, zou je in de Strabrechtse Heide bij wijze van spreken struikelen over de begraven vrouwen’, zei een cold case-rechercheur daar ooit over.

Volledig scherm Het gebied op de Strabrechtse Heide waar de politie een zoekactie houdt. © Google Maps

Tips leiden naar heide

De politie en het Openbaar Ministerie zijn sinds 2019 bezig geweest alle tips en informatie waarin mogelijk nog aanknopingspunten zitten, te onderzoeken.

Een plek die nog steeds genoemd wordt en waar Tanja mogelijk begraven zou liggen is de Strabrechtse Heide. Al sinds de jaren ‘90 is deze informatie in het dossier opgenomen. Ook in (recente) getuigenverklaringen komt de heide steeds terug.

De politie en het OM vinden de informatie dusdanig concreet dat een zoekactie is begonnen. Vanwege de uitgestrektheid van het gebied richt de zoekactie zich op een concreet afgebakend gebied. De plek waar gezocht gaat worden, bevindt zich midden op de heide en betreft een ecologisch en zeer kwetsbaar gebied.

Het is op dit moment niet bekend hoe lang de zoekactie gaat duren. Mogelijk dat dit enkele dagen in beslag neemt.

Cold case Het Openbaar Ministerie beschouwt deze vermissingszaak als een cold case. Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar staat. Ook al verdween Tanja Groen bijna 28 jaar geleden, deze zaak heeft altijd de aandacht van de politie gehouden. Iedere (serieuze) tip wordt uitgezocht. Met name om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij de nabestaanden.