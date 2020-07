Opnieuw wolven geboren op de Veluwe: ‘De populatie groeit’

Het blijft stil in de filmthea­ters: ‘Mensen zijn een beetje bang’

15:00 Filmtheaters trokken in juni bar weinig bezoek. Vanwege het coronavirus mogen ze maar een beperkt aantal filmgangers ontvangen. Tot 75 procent minder omzet is eerder regel dan uitzondering. En de versoepeling vanaf 1 juli gaat daar niets aan veranderen, vreest de filmbranche. ,,Voor de buitenwacht lijkt het nu alsof er lucht is, maar we hebben nog steeds zuurstoftekort.”