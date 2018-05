Opnieuw wolf gespot: 'We gaan naar de continue aanwezigheid van deze dieren'

Het meldpunt wolveninnederland.nl vind het evenmin raar dat opnieuw een wolf is gespot. ,,We gaan richting de continue aanwezigheid van wolven in Nederland. De foto's gemaakt door deze vogelaar ondersteunen dat", zegt Bart Beekers.

Volgens hem worden in toenemende mate wolven gesignaleerd in ons land. Dat gebeurde in maart in de buurt van het Drentse Barger-Compascuum, in februari op meerdere plaatsen in Gelderland en Twente en in januari in vrijwel alle oostelijke provincies en zelfs in Noord-Brabant, meldt de wolvensite.