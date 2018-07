Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza: ,,Zo veel zomerse dagen is echt vrij zeldzaam. Vandaag hebben we de meeste zomerse dagen over de eerste zeven maanden van het jaar sinds 1901, dat is toch bijzonder."



Het recordaantal zomerse dagen in een jaar ligt op 51 en stamt uit 2006. De kans is groot dat dat record dit jaar verbroken zal worden. ,,We hebben er nog tien nodig, en met de huidige verwachting denk ik dat er deze week alleen nog wel zeven bij komen. Dan hebben we er dus nog maar drie nodig in de rest van augustus en september. De kans is groot dat dat lukt", aldus Klaassen.