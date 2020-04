Opnieuw topdrukte in stadscentra, bouwmarkten en tuincentra: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis!’

Burgemeester Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, sprak zich uit op Twitter. ,,Met name in de winkelcentra en stadscentra van Dordrecht en Gorinchem krijg ik de indruk dat mensen denken dat alles weer kan. Het dringende advies blijft nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis! We zijn er nog niet!” En ook de gemeente Tilburg liet op Twitter weten dat het verstandiger is om thuis te blijven. ,,Het was druk in het centrum van Tilburg. Ga echt alleen naar de stad voor je noodzakelijke boodschappen en ga alleen. Houd rekening met elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand.”

Druk bij de bouwmarkt

Nederlanders trokken vandaag ook massaal weer richting bouwmarkten en tuincentra. Zoals op bedrijventerrein De Liesbosch, in Nieuwegein. Zuchtend draait verkeersregelaar Dennis de Vries zijn zoveelste sjekkie van de dag. Het is zaterdagmiddag 14.00 uur en De Vries verbaast zich al uren over wat hij op het parkeerterrein van de Hornbach aan zich voorbij heeft zien trekken. ,,Het begon al in de ochtend. De ene na de andere auto draait hier het parkeerterrein op. En dan gaan ze met z’n allen in de rij staan om naar binnen te mogen. Je vraagt je af of ze het hier soms gratis weggeven”, vertelt De Vries met een zwaar Utrechts accent. ,,De mensen gaan natuurlijk niet met vakantie, dus dan komen ze het hier wel uitgeven.”

Nu de dalende trend als het gaat om dodelijke slachtoffers en het aantal ziekenhuisopnames zich blijft voortzetten, en de deur naar het loslaten van sommige ingrijpende maatregelen heel voorzichtig op een kier is gezet, lijken mensen denken zich stap voor stap meer te kunnen permitteren. Het wordt drukker op straat, hoewel het advies van Rutte nog steeds onverminderd van kracht is: blijf thuis als het kan. Daar is deze zaterdagmiddag in Nieuwegein, in het centrum van Nederland, weinig van te merken. Verkeersregelaars blijken nodig om de stroom aan auto's in goede banen te leiden. Vanwege de drukte ontstaan zelfs voor files op de toegangswegen naar de bouwmarkten op het bedrijventerrein.

Uitje

Maar waarom stappen al die mensen dan toch in de auto? ,,Het is toch even een uitje”, legt bezoeker Monique Noltes uit Houten uit. ,,Iedereen probeert zich binnen de marges die we hebben toch te uiten. Als iedereen maar genoeg afstand van elkaar houdt, moet dat best lukken.” Een duidelijk doel had Noltes niet met haar bezoek aan de winkel. ,,Ik ben met dit plantje naar buiten gelopen, dus het is toch niet helemaal voor niets geweest.” Sommige bezoekers lopen met grote barbecues naar buiten, anderen hebben heel gericht klus-aankopen gedaan. ,,Ik had echt nog één zak met een soort betonmengsel nodig”, verontschuldigt Fabienne de Vries zich. ,,Maar er zijn genoeg mensen in de winkel die alleen maar even komen rondneuzen. Tja, je moet toch wat met je weekend.”

Quote Veel mensen raken toch zonder nadenken allerlei spullen aan. En afstand houden is ook soms lastig Marja Steenbeek

Een paar honderd meter verderop, bij tuincentrum Praxis, is het iéts rustiger. ,,Maar nog steeds is het erg druk”, vertelt Marja Steenbeek uit Nieuwegein. ,,En veel mensen raken toch zonder nadenken allerlei spullen aan. En afstand houden is ook soms lastig.” Toch zijn zij en haar man Ton vandaag even erop uit geweest.



,,Ik ben al zes weken aan het klussen. Het onderhoud aan het huis was lang een ondergeschoven kindje. Dat ben ik nu al weken aan het inhalen. Verder houden we ons goed aan de maatregelen. We gaan niet zomaar naar buiten.” Danny Janssen uit IJsselstein sluit zich daar bij aan. Hij heeft net een winkelwagen vol tuinplanten afgerekend. ,,Wij probeerden dit soort uitstapjes lang uit te stellen, maar we wilden nu echt de tuin gaan aanpakken. Maar ja, als iedereen dat gaat doen, dan wordt het misschien toch een lastig verhaal.”

‘Verlaat het centrum’

In het centrum van Delft vroeg de politie mensen naar huis te gaan. 'In verband met de drukte en de bestrijding van het Coronavirus verzoeken we u het centrum dringend te verlaten’, riep de politie om.



Wellicht wagen meer mensen zich buiten nu het aantal patiënten op de ic's afneemt. Toch houden zij die naar buiten gaan zich over het algemeen goed aan de 1,5 meter afstand, is het beeld van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. ,,Eigenlijk lijken we al een beetje op weg naar de 1,5 metersamenleving”, aldus een woordvoerder. ,,Maar er is nog steeds corona en er zijn grote risico’s. Op zich kunnen mensen naar buiten, maar ze moeten zich wel aan de maatregelen houden”, stelt de zegsvrouw van het Veiligheidsberaad.