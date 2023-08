Opnieuw tegenvaller voor Vattenfall: streep door omgevingsvergunning biomassacentrale

,,Goed nieuws voor bossen en klimaat. De omgevingsvergunning van Vattenfall is vernietigd”, zegt stikstofstrijder Johan Vollenbroek in een enthousiaste reactie op het besluit van de hoogste bestuursrechter. Zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stelde een beroep in tegen de provinciale vergunning en eiste dat alsnog milieuonderzoek nodig is. Hij krijgt daarin gelijk.



Vattenfall is minder blij met het besluit van de Raad van State. ,,Wij zijn verbaasd en natuurlijk ook teleurgesteld over deze uitspraak. Wij zullen de komende periode de uitspraak bestuderen en ons beraden over de te nemen vervolgstappen”, zo laat een woordvoerster weten.



De nieuwe ontwikkeling betekent zeer waarschijnlijk opnieuw vertraging voor de eventuele aanleg van de biomassacentrale bij Diemen. Vattenfall heeft daar al enkele gascentrales, maar wil met de verbranding van houtpellets de warmte leveren voor stadswarmte in onder meer Amsterdam en Almere.