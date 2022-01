Opnieuw recordaantal mensen besmet met coronavirus: 42.472 gevallen

Opnieuw heeft een recordaantal mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde afgelopen etmaal 42.472 gevallen. Dat zijn er weer aanzienlijk meer dan een dag eerder. Het aantal opgenomen patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is daarentegen gedaald tot het laagste niveau in een maand tijd.

Gisteren werden meer dan 36.000 besmettingen gemeld. Toen was ook al sprake van het hoogste aantal in een etmaal sinds de uitbraak van het virus in Nederland. Sinds de omikronvariant zijn intrede deed, lopen de besmettingscijfers snel op.

Het kabinet houdt rekening met een verdere toename door de versoepeling van diverse maatregelen. Afgelopen vrijdag gaf premier Mark Rutte tijdens de ingelaste persconferentie aan dat het dagelijks aantal besmettingen zelfs op kan lopen tot 75.000 of 80.000 per dag. ,,Dat zijn enorme aantallen”, erkende hij. Als ook de horeca- en de cultuursectoren nog opengaan, zou het aantal te ver oplopen, aldus de premier.

Wat dan kan gebeuren is dat ‘dusdanig veel mensen uitvallen’ door een coronabesmetting dat ‘ontwrichting van relevante onderdelen van de maatschappij’ dreigt. Dat geldt zelfs met de versoepelde quarantaineregels die Kuipers vrijdagavond aankondigde. Wie een booster heeft gehad of eerder een besmetting heeft doorgemaakt, hoeft niet meer in quarantaine. Over een week kijkt het kabinet of ook daar versoepelingen mogelijk zijn.

Minder ziek

Tegenover de hogere besmettelijkheid van omikron staat dat deze variant mensen doorgaans minder ziek maakt. De kans op een ziekenhuisopname is volgens onderzoeken die tot nu toe zijn verschenen een stuk kleiner dan met de deltavariant, die hiervoor dominant was.

Amsterdam telt wederom het hoogste aantal positieve testen: 3321. Daarna volgt Rotterdam met 1900 nieuwe gevallen, Utrecht met 1501 besmettingen en Den Haag met 1413 positief geteste burgers.

Met de nieuwe cijfers is het gemiddelde gestegen tot 34.371 besmettingen per dag. Een week geleden lag het gemiddelde nog op 27.268 positieve testresultaten per etmaal.

Het RIVM kreeg drie meldingen over sterfgevallen die aan corona zijn gerelateerd. Dat waren er gisteren zeven.

1239 mensen in ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 82 patiënten met corona binnengebracht en op de intensive cares ging het om 11 nieuwe opnames. In totaal liggen er nog 1239 mensen met een positieve testuitslag in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er wel 22 meer dan gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s liggen nu 316 coronapatiënten, 5 meer dan een dag eerder. Dat is de eerste toename in twee weken. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal ook iets toe, met 17 tot 923.

Het LCPS voorziet dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt volgens de ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

