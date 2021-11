Opnieuw meer dan 20.000 besmettingen, drukte in ziekenhuizen neemt verder toe

Het aantal coronabesmettingen blijft onverminderd hoog. Vandaag kwamen er 20.717 positieve tests bij. Dat zijn er wel minder dan gisteren, en ook iets minder dan het gemiddelde over de afgelopen week. In de ziekenhuizen gaat het nog steeds de verkeerde kant op. Volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls dreigt een maandenlange lockdown als er niet snel iets verandert.

In totaal (verpleegafdeling plus ic) liggen volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding nu 2316 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee weken geleden.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 65, tot 1850. Op het hoogtepunt van de vorige golven lagen er op de ‘normale’ ziekenhuisbedden zo'n 2000 patiënten. Dat niveau dreigt snel in zicht te komen. Op de intensive cares klom het aantal mensen met corona zondag met 34, tot 466. Dat niveau is nog steeds een stuk lager dan tijdens eerdere golven, toen er soms meer dan 800 coronapatiënten op de ic’s lagen.

Het aantal van 20.717 nieuwe besmettingen ligt 342 onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Dat ligt op 21.059. Dat gemiddelde neemt overigens nog steeds wel toe. Op weekenddagen ligt het aantal besmettingen doorgaans lager dan op werkdagen.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, voorspelde in het tv-programma Buitenhof een aantal uiterst sobere maanden. ,,Deze week wordt heel spannend, maar als er geen fundamentele verandering komt, geen daling in het aantal besmettingen, dan koersen we af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren. Als we het afstand houden en de naleving niet voor elkaar krijgen, rest er niks anders dan gedwongen maatregelen. Daar ben ik heel teleurgesteld over.”

Het kabinet neemt de situatie ‘zeer serieus’, schreef minister Hugo de Jonge vrijdag aan de Tweede Kamer. De regering heeft het OMT verzocht te adviseren over de epidemiologische situatie. Dit advies wordt maandag verwacht. Daarna zal het kabinet over de situatie gaan overleggen.

OMT-lid Marion Koopmans zei in Buitenhof nog geen effect te zien van de milde lockdown die vorig weekend in ging. In haar ogen komt dat niet omdat de maatregelen niet streng genoeg zijn, maar omdat ze niet goed worden nageleefd. Ze stelde ook dat discussies over 1G, 2G of 3G nu niet de hoogste prioriteit hebben. Alleen snel ingrijpen kan er volgens haar voor zorgen dat de ziekenhuizen het hoofd boven water houden.

Te laat

Atje Kuiken, Kamerlid voor de PvdA, denkt dat een lockdown ook niet te voorkomen is. Ze stelde in het programma dat het kabinet te laat heeft ingegrepen, en gaf af op het zelflerend vermogen van de overheid. Ook de boostercampagne komt volgens haar weer te laat, in vergelijking met andere landen.

Koopmans zei desgevraagd dat de snelheid van die campagne wel een punt is. Deze week is Nederland begonnen met het geven van een derde prik aan tachtig-plussers. Met de boosterprik krijgt hun immuniteit een impuls. Vooral waar het de kans op besmetting betreft is sprake van een forse achteruitgang van de bescherming sinds de tweede prik.