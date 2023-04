Opnieuw landelijke storing bij ING: klanten kunnen tijdelijk geen geld overmaken

De storing begon vanochtend vermoedelijk rond 08.45 uur. De problematiek trof ongeveer de helft van alle ING-klanten, vertelt een woordvoerder. Het was voor hen niet mogelijk om geld over te maken naar andere bankrekeningen, maar er kon nog wel in winkels en via ideal betaald worden.

Eerdere storingen

Vorige maand was er op de 24e een soortgelijke storing bij de bank en ook in februari had ING te maken met een grootschalige storing. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen deze storingen, meldt de woordvoerder. De precieze oorzaak van deze storing wordt op dit moment nog onderzocht.