Opnieuw heibel tussen Nederland en Rusland: 'Wraakoefening voor MH17'

Het is de zoveelste deuk in de onder meer door MH17 verstoorde betrekkingen tussen Rusland en ons land. In de wagen van een Russische militair-attaché in Nederland is volgapparatuur aangetroffen, maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bekend. De Russen zijn woedend en hebben plaatsvervangend ambassadeur Dominique Kuhling op het matje geroepen.