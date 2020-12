Opnieuw gerichte zoekactie Tanja Groen, dit keer op de hei

Tientallen nieuwe tips in zaak Tanja Groen maar nog geen doorbraak

2 maart De politie heeft de afgelopen weken tientallen tips gekregen over de verdwijning van Tanja Groen. Op 22 januari zochten de politie en forensisch onderzoekers tevergeefs naar stoffelijke resten in een graf op een Maastrichts kerkhof. Een doorbraak in de langslepende vermissingszaak blijft vooralsnog uit.