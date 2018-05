Opnieuw fipronil in eieren uit Overijssel: duizenden kippen gedood

De fipronilbesmetting kwam afgelopen week aan het licht door een steekproefsgewijze controle van de door de kippenboer aan een supermarkt in Nederland geleverde eieren. Als gevolg van deze besmetting heeft de kippenhouder vrijdag de ruim drieduizend kippen in zijn stal moeten ruimen. Ook zijn voorraad van 45.000 eieren is noodgedwongen vernietigd. Het is voor de tweede keer in nog geen negen maanden tijd dat de betreffende boer door een dergelijke ramp is getroffen.



De eerste keer medio augustus vorig jaar. Toen bleken de eieren ook besmet met fipronil, een verboden bestrijdingsmiddel dat desondanks door het bedrijf Chickfriend werd gebruikt om bloedluis bij kippen te bestrijden. Tientallen bedrijven in Nederland en België, die van niets wisten, moesten als gevolg daarvan worden geruimd en werden daardoor zwaar gedupeerd. De financiële schade per kippenhouder bedroeg ‘enkele tienduizenden euro’s’.