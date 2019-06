Opnieuw code oranje: veel wateroverlast en stormschade door noodweer

De Ochtend Show to go morgen over: Alpe d’HuZes, Nations League en de ode aan Michael Jackson van Bo Saris

5 juni Op donderdag 6 juni zijn columnist Hugo Borst en zanger Bo Saris te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Jörgen Raymann en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.